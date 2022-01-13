Грушко допустил использование военной силы в случае угрозы безопасности России

Москва, 13 января. Россия на переговорах с НАТО ясно дала понять, что для обороны своих границ готова использовать не только политические, но и военные средства, если ее вынудят. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Москва никому не позволит диктовать состав своего присутствия при НАТО. Он также призвал к формированию позитивной повестки и конструктивному диалогу по актуальным вопросам во всех областях сотрудничества.

«У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств», — цитирует Грушко РИА Новости.

На фоне переговоров США продолжают угрожать России санкциями. Конгресс США представил законопроект о санкциях, который подразумевает экономические ограничения против высшего руководства РФ. По мнению сенатора Совета Федерации Алексея Пушкова, это может привести к окончательному разрыву отношений Москвы и с Вашингтоном.