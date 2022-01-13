Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС об итогах встречи России и НАТО

Брюссель, 13 января. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отчитался перед участниками встречи министров обороны Евросоюза об итогах заседания Совета Россия — НАТО, прошедшего в Брюсселе.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также выразил благодарность министру вооруженных сил Франции Флоренсу Парли за прием в рамках неформальной встречи во французском Бресте.

«Мы обсудили вмешательство частных субъектов в наши миссии с (заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, которые проинформировали нас об итогах заседания Совета Россия — НАТО», — написал Боррель в Twitter.

Заседание Совета Россия — НАТО, прошедшего в штаб-квартире западного военного блока в Брюсселе, состоялось 12 января. Переговоры начались в 10:00 по местному времени и продлились дольше запланированного, составив свыше четырех часов.