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Жившие в блокадном Ленинграде пенсионеры из Подмосковья получат денежную выплату

Общество
Жившие в блокадном Ленинграде пенсионеры из Подмосковья получат денежную выплату
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Более 850 ветеранов Московской области, которые во время Великой Отечественной войны жили в блокадном Ленинграде, получат денежную выплату в размере 3 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, выплата придет автоматически до 27 января. Никаких заявлений писать не придется.

«В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере 3 000 рублей», — сообщила чиновница.

В Московской области такую выплату получат более 850 ветеранов. Также в преддверии Дня снятия блокады подмосковных пенсионеров посетят школьники и сотрудники администрации.

В прошлом месяце ряд российских пенсионеров получили пособия. Средства перечислили на банковские карты.

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