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Редкий бомбер Louis Vuitton продается в Казахстане на фоне беспорядков

Общество
Редкий бомбер Louis Vuitton продается в Казахстане на фоне беспорядков
wikipedia.org  /  BenSherman

Нур-Султан, 13 января. Объявление о продаже эксклюзивного бомбера Louis Vuitton за 579 долларов появилось в Казахстане. Вещь представлена в стране в единственном экземпляре.

Продавец брендовой вещи столкнулся с обвинениями в свой адрес. Некоторые считают, что он украл бомбер во время массовых беспорядков в республике. В это время в Казахстане были разгромлены многие магазины.

Однако владелец бомбера утверждает, что приобрел вещь законным путем. В качестве подтверждения своих слов он готов предоставить покупателю соответствующие документы.

«Люди, которые это говорят, даже не понимают, что вещь эксклюзивная, в Казахстане такой нет. Слышу одни обвинения, а по делу никто ничего сказать не может, все как будто помешались», — цитирует его РЕН ТВ.

Мужчина пояснил, что занимается перекупкой вещей из России и других стран. После этого товары выставляются на продажу в Казахстане за адаптированные под местный рынок цены.

«На продажу вещь мы выставили пару месяцев назад, это сейчас начали писать чепуху. Хотя у меня полно доказательств, что это не краденое, а лично мной купленное», — заключил он.

Протесты в Казахстане начались в первых числах января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Позднее демонстрации переросли в массовые беспорядки. Глава республики Касым-Жомарт Токаев на фоне этих событий отправил в отставку правительство, а несколько дней назад утвердил новый состав кабмина.

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Казахстан беспорядки louis vuitton
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