Депутат Рады Гончаренко: Порошенко приготовил Зеленскому спецоперацию «Разбуди президента»

Киев, 13 января. Возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко на родину из дипломатического турне станет спецоперацией против действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом в своих соцсетях заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Он отметил, что президент совершенно не занимается делами страны. Он даже взял два отпуска, чтобы хорошенько отдохнуть. Однако это быстро прекратится, когда на Украину вернется Порошенко.

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский за три года до своего президентства советовал украинцам не вестись на продуманную рекламу и не голосовать за его кандидатуру. Он отметил, что к выбору главы государства необходимо отнестись очень серьезно.