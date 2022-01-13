Пилоты истребителей Су-30СМ уничтожили бронетехнику условного противника в Забайкалье

Владивосток, 13 января. Экипажи российских многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа провели учения в Забайкальском крае. Во время них пилоты сбросили бомбы на технику условного противника, сообщили в ВВО.

Также известно, что экипажи истребителей Су-30СМ отработали взлеты, посадки и маневрирование в составе пар. Вместе с этим пилоты провели разведку местности и выполнили задачи по совершенствованию различных элементов. Как отметили в Восточном военном округе, пилотажные упражнения производились на высоте до десяти тысяч метров.

«Каждым экипажем Су-30СМ были отработаны летные нормативы по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника и нанесению бомбовых ударов в заданные квадраты по мишеням, имитирующими колонны бронетехники "неприятеля"», — говорится в сообщении ВВО.

При этом, как заявил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва продолжит проводить военные учения на своих землях, несмотря на возражения НАТО. По его словам, страна строго соблюдает все обязательства в области контроля над вооружениями.