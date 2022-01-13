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Глава СК Бастрыкин: требуются дополнительные меры по выявлению экстремизма в интернете

Общество
Глава СК Бастрыкин: требуются дополнительные меры по выявлению экстремизма в интернете
Пресс-служба СК РФ

Москва, 13 января. Резонансные случаи, произошедшие в российских учебных заведениях, стали поводом для принятия важных мер. Возникла необходимость усиления мониторинга интернета на предмет экстремизма, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Случаи, которые потрясли Россию, произошли в мае и сентябре прошлого года. Бывший ученик казанской гимназии заявился в учебное заведение с оружием. От стрельбы погибли дети и учителя. Второй подобный инцидент случился в Перми. Студент открыл огонь в университете. Его жертвами стали шесть человек, пишет РИА Новости.

«Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства. Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера», — отметил Бастрыкин.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть контроль за оборотом оружия и боеприпасов в МВД. На данный момент эту процедуру осуществляет Росгвардия.

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бастрыкин интернет мониторинг
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