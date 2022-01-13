Госкомиссия посоветовала принять ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей ВМФ

Москва, 13 января. Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» прошла государственные испытания в России. Госкомиссия рекомендовала принять оружие в Военно-морской флот.

Информацию о рекомендациях, касающихся гиперзвуковой ракеты «Циркон» озвучил источник, близкий к военному ведомству. Осенью прошлого года прошли испытания оружия с подводного носителя. В 2024 году пуски должны возобновить, пишет ТАСС.

«Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России», — отметил источник.

Носителями крылатых ракет, таких как «Ониксы», «Цирконы» или «Калибры», будут выступать модернизированные подводные лодки проекта 949АМ. Они смогут нести на борту до 72 единиц вооружения. И одного неполного залпа субмарины хватит для уничтожения авианосной многоцелевой группы.