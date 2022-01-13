Дипломат Антонов: США пытаются воздействовать на Россию санкциями

Вашингтон, 13 января. Предложения некоторых американских законодателей ввести новые санкционные ограничения против России являются попыткой воздействовать на страну на фоне ведущихся переговоров. Такое мнение высказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что через данное давление видна «неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров». По словам Антонова, все призывы ввести санкции против Москвы провокационны и бесперспективны. Слова посла приводит пресс-служба диппредставительства в Facebook.

«За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», — заявил Антонов.

Он добавил, что подобными мерами Вашингтону «Москву не запугать». По мнению посла, проводимая США стратегия угроз санкциями не принесет никакой пользы. От нее лишь пострадает международная безопасность, заключил Антонов.

Ранее дипломат предложил США отказаться от агрессивной риторики в пользу конструктивных переговоров. По словам Антонова, Москва четко обозначила Вашингтону свою позицию по всем вопросам и ожидает от него конкретных ответов.