Игорь Николаев показал Аллу Пугачеву в «жутко неприглядном» виде

Москва, 13 января. Композитор и певец Игорь Николаев активно ведет свою страничку в Instagram. Музыкант часто делится с поклонниками фотографиями из личной жизни и снимками звездных коллег. В этот раз Николаев показал фото Примадонны Аллы Пугачевой, но ее вид напугал подписчиков.

Опубликованная фотография была приурочена ко дню рождения известного латвийского композитора Раймонда Паулса. Николаев выставил общий снимок, на котором запечатлены и виновник торжества, и певец Валерий Сюткин, а также в объектив камеры попала Пугачева.

«Поздравляю Великого Маэстро Раймонда Паулса с днем рождения! Долгих лет, здоровья, вдохновения!» — подписал пост музыкант.

Многие пользователи присоединились к поздравлениям и оставили сердечные пожелания для Паулса. Однако нашлись и те, кто больше внимания обратил на внешность Примадонны. На снимке звезда эстрады предстала в необычно усталом и хмуром виде. Также певица не стала подбирать шикарный наряд и надела черную футболку и джинсовую куртку.

prnt scr Instagram / Prt Scr instagram.com / @igor_nikolaev_music

«Хороший снимок, душевный, но Алла Борисовна выглядит жутко», — высказал мнение подписчик.

«Пугачеву лимоном накормили?» — позлорадствовал другой.

«Алла выглядит уставшей… или это просто возраст», — добавил еще один.

Впрочем, многолетний опыт публичной жизни научил исполнительницу хита «Арлекино» снисходительно относиться к хейтерам. Тем более когда и в карьере, и в браке все складывается хорошо. Недавно Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин отметили уже десятую годовщину свадьбы. За все прошедшие годы совместной жизни пара даже ни разу не вступала в серьезные ссоры между собой.