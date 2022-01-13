Премьер Эстонии пришла в бешенство из-за отсутствия приглашения на переговоры России и США

Таллин, 13 января. Эстонский премьер-министр Кая Каллас пожаловалась на то, что официальный Таллин не пригласили на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Свое мнение политик высказала в интервью французской газете Le Figaro.

Во время беседы с зарубежными журналистами Каллас отметила, что Эстония является маленькой страной, которая находится на окраине «трансатлантического полуострова». Исходя из этого, по ее словам, очень важно, чтобы без присутствия Таллина не решались касающиеся его вопросы.

«Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — объяснила глава кабмина.

Каю Каллас также возмутили предложения о гарантиях безопасности, которые российская сторона выдвинула во время переговоров с коллегами из-за океана. По ее словам, инициатива об отказе НАТО от «освоения территории» стран, вступивших в альянс после 1997-го года, просто возмутительна.