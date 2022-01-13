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Красный уровень: правоохранители продолжают арестовывать погромщиков и мародеров в Алма-Ате

  /   Обновлено: 13 января 2022 07:10
Происшествия
Красный уровень: правоохранители продолжают арестовывать погромщиков и мародеров в Алма-Ате
youtube.com  /  Ruptly TV

Алма-Ата, 13 января. Антитеррористическая операция продолжается в крупнейшем городе Казахстана, Алма-Атинской и Жамбылской областях. В регионах сохраняется критический «красный» уровень террористической угрозы, сообщили на государственном телевидении страны.

Правоохранители продолжают мероприятия по розыску рассредоточившихся по областям вооруженных боевиков. В Алма-Ате так же действует комендантский час с 23:00 до 07:00 и объявленный ранее запрет на продажу крепких алкогольных напитков. Граждан продолжают оповещать «воями» сирен.

Ситуация в Казахстане обострилась после вспыхнувших в начале января протестов. Граждане начали массово выходить на улицы из-за недовольств резким повышением цен на автомобильное топливо с 60 до 120 тенге. Со временем протесты переросли в ожесточенное противостояние с силовиками, мародерства и погромы. Антитеррористическая операция в Казахстане длится вот уже восьмой день.

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алма-ата антитеррористическая операция беспорядки в казахстане
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