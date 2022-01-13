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Потери экономики Казахстана из-за массовых беспорядков могут достигнуть $2,5 млрд

Экономика
Потери экономики Казахстана из-за массовых беспорядков могут достигнуть $2,5 млрд
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Суммарные потери экономики Казахстана из-за приостановки работы предприятий, вызванной массовыми беспорядками в республике, могут достигнуть от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

Точная сумма зависит от того, как будет развиваться дальнейшая ситуация в Казахстане. По словам Радченко, конкретное число предприятий, которые приостановили свою работу из-за протестов, неизвестно. Однако даже если их количество составило 15%, убытки могут достигнуть 2,5 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

«На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов», — сообщила Радченко.

Также ранее Национальный банк Казахстана объявил о перезапуске торгов в валютной секции местной биржевой платформы. До этого они были приостановлены в связи с массовыми беспорядками, начавшимися после Нового года.

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Казахстан экономика протесты беспорядки предприятия убытки алма-ата
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