Мародеры совершили 27 нападений на здание департамента полиции Алма-Аты за ночь

Алма-Ата, 13 января. Здание департамента полиции Алма-Аты в ночь с 5 на 6 января 2022 года подверглось 27 вооруженным нападениям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.

Разъяренная толпа направилась к своей цели поздно вечером. По дороге экстремисты разгромили несколько районных управлений полиции. Предположительно, мародеры хотели завладеть оружием, передает Sputnik Казахстан.

«За ночь с 20:00 до 05:00 часов здание департамента полиции атаковали 27 раз. Все эти атаки были отражены», — сообщила Азирбек.

Нападавшие имели при себе боевое оружие и гранаты. Казахстанские власти уверены, что инициаторами погромов стали специально обученные боевики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее указал на организованность террористов, которые устроили массовые беспорядки в стране. Он отказался вести с этими людьми переговоры и указал на необходимость их ликвидации.