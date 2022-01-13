Газманов удивил отдыхающих на лыжном курорте детей своим возрастом

Москва, 13 января. Знаменитый певец Олег Газманов отдыхает в Красной поляне и катается на горнолыжном курорте. Артист удивил детей, которых встретил на подъемнике, своим возрастом.

Исполнитель поинтересовался у школьников, сколько им лет. Детвора наперебой стала отвечать, а потом задала встречный вопрос Газманову. Артист признался, что ему уже исполнилось 70, чем сильно удивил детей.

«70? Как-то на 70 вы не похожи! Моим бабушке и дедушке всего 68… Вы что, даже еще не померли?!» — огорошили Газманова дети на подъемнике.

Известный певец с юмором воспринял расспросы детей. В конце видео, на котором происходит диалог между детьми и артистом, Газманов исполнил задорный танец. Видимо, так он хотел подчеркнуть, что, правда, не выглядит на свой возраст.

Интернет-пользователей рассмешил ролик, размещенный на странице певца в Instagram. Они не сдержали эмоции и оставили сотни комментариев под видео. Один из пользователей отметил, что эпизод прекрасно подошел бы для юмористической программы «Ералаш».

Летом прошлого года Олег Газманов отметил юбилей. Артисту исполнилось 70 лет. Несмотря на возраст, исполнитель продолжает радовать поклонников новыми песнями. Зрители даже назвали Газманова лучшим певцом 2021 года.