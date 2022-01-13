Экономист Иванова-Швец напомнила россиянам о пенсионных изменениях в 2022 году

Москва, 13 января. Жителей России ждет ряд изменений, которые утвердили в Пенсионном фонде. На что следует обратить внимание в 2022 году, рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

В наступившем году на пенсию могут выйти женщины, достигшие 56,5 года, и мужчины, которым исполнилось 61,5 года. Трудовой стаж у граждан должен составлять не менее 13 лет, а количество коэффициентов 23,4, пишет «Прайм».

«С января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам», — напомнила экономист Иванова-Швец.

По словам эксперта, в 2022 году должны повысить стоимость пенсионного балла. Она составит 104,69 рубля. Изменится и порядок начисления повышенной фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельской местности.

«Теперь беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности и по предложениям органов службы занятости, а также социальные доплаты, будет выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения для лиц достигших возраста 80 лет и являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца», — добавила Иванова-Швец.

Законопроект, описывающий реформу накопительных пенсий, хотят внести на рассмотрение в Госдуму уже в 2022 году. Эту идею специалисты обсуждают с 2016 года, но пока ни одну из инициатив не реализовали.