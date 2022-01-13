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Ольга Задоенко снова родила ребенка после гибели дочерей в «Зимней вишне»

  /   Обновлено: 13 января 2022 06:29
Происшествия
Ольга Задоенко снова родила ребенка после гибели дочерей в «Зимней вишне»
wikipedia.org  /  sfo.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 13 января. Потерявшая в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» двух дочерей Ольга Задоенко снова стала мамой. Об этом женщина рассказала в своих соцсетях.

Кемеровчанка после страшной трагедии переехала в Москву, где вышла замуж и начала новую жизнь. Задоенко является активным пользователем Instagram, где рассказывает о своей семье и подготовке к родам.

«10.01.2022 22:51 наша малышка с нами», — написала женщина.

Радостное сообщение она сопроводила фотографией, сделанной в родильном доме. Новый супруг Задоенко присутствовал на родах и поддерживал мать своего ребенка.

Трагедия в «Зимней вишне» произошла в 2018 году. Бывший муж Задоенко Михаил Трусов повел двух дочерей в кино, где начался пожар. Мужчина смог выбраться в коридор, а дети остались в зале и погибли.

Кемеровский суд ранее приговорил бывшую главу управления Госстройнадзора Танзилу Комкову к 18-ти годам лишения свободы. Ее признали виновной в получении взяток при строительстве ТЦ «Зимняя вишня».

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Все новости / Происшествия / Ольга Задоенко снова родила ребенка после гибели дочерей в «Зимней вишне»
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