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Жители амурского села встретили привезенную из Приморья тигрицу Амбу

Происшествия
Жители амурского села встретили привезенную из Приморья тигрицу Амбу
Пресс-служба Минприроды РФ

Архара, 13 января. Тигрица Амба, которую привезли из Приморья в Амурскую область, попала в объективы камер местных жителей. Хищница решила не идти на контакт с незнакомцами.

В Амурскую область Амбу привезли еще в июле прошлого года. И вот сейчас она повстречалась жителям Архаринского района. Люди, которые заметили животное, восхитились кошкой и даже попробовали ее подозвать.

«Будем показывать это видео всем тиграм в центре реабилитации на уроках по человекоизбеганиеведению в качестве примера. Если оценивать поведение людей, то все тоже хорошо. Но кричать "кис-кис-кис" все же не стоит - реакция тигров на такой призыв пока не исследована. А вдруг откликнется и подойдет», — отметили в центре «Амурский тигр».

Волонтеры из приморского центра реабилитации полосатых хищников рассказали о помощи маленькому тигренку. Животное обнаружили на берегу реки с травмой челюсти. Котенку сделали сложную операцию.

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