Опрос Quinnipiac University Poll: только треть американцев поддерживают Байдена

Вашингтон, 13 января. Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Джо Байдена опустился на 3%. Главу государства поддерживают только треть американцев, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного Университетом Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

Исследование проводилось с 7 по 10 января и охватило 1313 граждан США, достигших совершеннолетнего возраста. Так, популярность политика с ноября прошлого года снизилась с 36% до 33%. При этом 53% американцев выразили недовольство действиями нынешнего главы Белого дома, а остальные не смогли сформулировать свое отношение к президенту. Также в материале отмечается, что поддержка Байдена упала и среди сторонников Демократической партии — с 87% до 75%.

Только 34-39% американцев одобрили решения, принимаемые администрацией президента по экономике, внешней политике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Половина опрошенных граждан сообщили, что после года нахождения Байдена в должности главы государства их ожидания от работы политика совпали. При этом 39% американцев высказались, что ожидали от лидера страны большего.

Ранее Байден прокомментировал беспорядки в Капитолии США, произошедшие в начале прошлого года. По словам президента, они были попыткой «банды Трампа» совершить госпереворот в стране.