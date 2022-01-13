Бундестаг заявил о наличии у России прав требовать нерасширения НАТО на восток

Берлин, 13 января. Россия имеет полное право требовать от НАТО прекратить расширение Альянса на восток. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре от «Альтернативы для Германии».

Он оценил заседание Совета Россия — НАТО и отметил важность диалога между Москвой и Брюсселем. Однако ждать каких-либо заметных результатов в ближайшее время не стоит, передает РИА Новости.

«Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — заявил Котре.

Заседание Совета Россия — НАТО ранее завершилось после четырехчасовых переговоров в Брюсселе. Встреча длилась дольше запланированного времени, стороны обсуждали гарантии безопасности на фоне расширения Альянса на восток.