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Пенсионерка Любовь Успенская полностью разделась для съемок в новом клипе

Шоу-бизнес
Пенсионерка Любовь Успенская полностью разделась для съемок в новом клипе
instagram.com  /  @uspenskayalubov_official

Москва, 13 января. Любовь Успенская гордится своим телом и не боится демонстрировать его общественности. В феврале певица отметит свой 68-й день рождения.

Сейчас Успенская активно работает над съемками в новом клипе. Изюминкой видео станет появление самой артистки в обнаженном виде. По словам звезды шансона, она хотела показать себя в роли «фартовой» женщины, которая является олицетворением удачи.

«По сюжету, когда я захожу в казино, люди проигрывают, но только прикоснусь, и они начинают выигрывать. Там есть такие слова: "С душой обнаженною". Я и подумала, сколько можно терпеть и скрывать свое красивое тело», — рассказала она.

Пенсионерка Любовь Успенская полностью разделась для съемок в новом клипе
wikipedia.org / Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Успенская неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес из-за поведения, которое, по мнению многих, не соответствует ее возрасту. Однако сама певица с уверенностью заявляет, что не намерена подстраиваться под желания окружающих.

«Я никогда в жизни не опозорю себя и не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Мадонна позволяет себе сниматься обнаженной, Шер тоже. А чем мы хуже?» — поинтересовалсь Успенская.

Любовью к собственному телу отличается не только Успенская, но и балерина Анастасия Волочкова. Недавно танцовщица показала фотографии в купальнике, снятые ее новым возлюбленным на Мальдивах.

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