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Spectator: Германия только номинально поддерживает Украину

  /   Обновлено: 13 января 2022 05:38
Политика
Spectator: Германия только номинально поддерживает Украину
pixabay.com

Лондон, 13 января. Правительство Германии пытается «воевать» на два фронта в отношении Украины и России. Такой вывод сделала историк Катя Хойер.

Она отметила, что из-за союзничества ФРГ с США Берлин долен поддерживать Киев, что он номинально и делает. Однако стране выгоднее считаться с Москвой в вопросах безопасности и экономических темах, передает Spectator.

Во многом, например в проведении энергетической политики, Германия находится буквально в зависимости от России. И такое партнерское положение дел руководство страны вполне устраивает. Такого же мнения придерживаются и немцы — согласно результатам опросов, почти две трети населения поддерживают сближение ЕС с Россией.

«Хотя пока неясно, пойдет ли (канцлер ФРГ Олаф. — Прим.ФАН) Шольц по стопам своего предшественника, он, безусловно, был рад продолжать его политику при (бывшем канцлере Германии Ангеле. — Прим. ФАН) Меркель в качестве ее вице-канцлера», — отметила Хойер.

Доказывает симпатию Германии к России и тот факт, что недавно Берлин исключил скорое вступление Украины в ряды НАТО. По словам официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, в настоящее время данный вопрос не обсуждается.

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