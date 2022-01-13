Белый дом предложил ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски

Вашингтон, 13 января. Вашингтон выступил за введение рестрикций со стороны ООН против Северной Кореи. Поводом тому стали шесть ракетных пусков, которые Пхеньян произвел с осени 2021 года. Такое заявление в Twitter сделала постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

На днях глава Госдепартамента США Энтони Блинкен участвовал в американо-японских переговорах в формате «два плюс два». В ходе контактов госсекретарь заявил, что власти КНДР реализуют ракетную и ядерную программы, которые являются постоянной угрозой.

«Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск», — говорил Блинкен.

Томас-Гринфилд также объяснила необходимость санкций против КНДР. По ее словам, каждый из шести пусков баллистических ракет «нарушил резолюции ООН».

В среду, 5 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 700 километров и попал точно в цель. На фоне этих испытаний Япония выступила с протестом.