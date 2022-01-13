Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 06:32
06:29
Происшествия
Ольга Задоенко снова родила ребенка после гибели дочерей в «Зимней вишне»
06:08
Происшествия
Жители амурского села встретили привезенную из Приморья тигрицу Амбу
06:00
Общество
Окно возможностей: как Россия может «задавить» своих зарубежных конкурентов в сельском хозяйстве
05:56
Политика
Опрос Quinnipiac University Poll: только треть американцев поддерживают Байдена
05:48
Политика
Бундестаг заявил о наличии у России прав требовать нерасширения НАТО на восток
05:47
Общество
Только ползти: жители Приморского района указали на безобразную уборку улиц в Петербурге
05:38
Шоу-бизнес
Пенсионерка Любовь Успенская полностью разделась для съемок в новом клипе
05:38
Политика
Spectator: Германия только номинально поддерживает Украину
05:34
Политика
Белый дом предложил ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски
05:22
Общество
Бастрыкин: оборот оружия и патронов снова должны контролировать в МВД
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Белый дом предложил ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски

Политика
Белый дом предложил ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 13 января. Вашингтон выступил за введение рестрикций со стороны ООН против Северной Кореи. Поводом тому стали шесть ракетных пусков, которые Пхеньян произвел с осени 2021 года. Такое заявление в Twitter сделала постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

На днях глава Госдепартамента США Энтони Блинкен участвовал в американо-японских переговорах в формате «два плюс два». В ходе контактов госсекретарь заявил, что власти КНДР реализуют ракетную и ядерную программы, которые являются постоянной угрозой.

«Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск», — говорил Блинкен.

Томас-Гринфилд также объяснила необходимость санкций против КНДР. По ее словам, каждый из шести пусков баллистических ракет «нарушил резолюции ООН».

В среду, 5 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел 700 километров и попал точно в цель. На фоне этих испытаний Япония выступила с протестом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Белый дом предложил ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски
санкции оон сша и кндр
Комментировать