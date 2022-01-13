Бастрыкин: оборот оружия и патронов снова должны контролировать в МВД

Москва, 13 января. Контроль за оборотом оружия и патронов сейчас осуществляет Росгвардия. Но после ряда происшествий в учебных заведениях эту процедуру снова должны осуществлять в МВД, заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

Россияне помнят событие, которое произошло в Казани в мае прошлого года. Бывший ученик гимназии открыл в школе стрельбу. Жертвами стали семь детей и две учительницы. Еще один резонансный случай случился в сентябре в Перми. Студент убил шесть человек.

«В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», — отметил Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Государственная дума рассмотрит законопроект об ужесточении условий получения оружия. Как отметил депутат Александр Хинштейн, контролирующими органами станут ФСБ и МВД.