Иммунолог Болибок: пациент с «Омикроном» способен заразить 100 человек за один чих

Москва, 13 января. Человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, способен одномоментно инфицировать порядка ста человек, чихнув всего один раз. Об этом рассказал российский иммунолог Владимир Болибок.

Он подчеркнул, что данная разновидность коронавируса крайне эффективно передается воздушно-капельным путем. По словам Болибока, до сих пор такой заразности «не было ни разу». Раньше самым опасным по скорости распространения заболеванием считалась корь, однако омикрон-штамм коронавируса превзошел в этом плане даже ее, сообщил врач в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», — рассказал иммунолог.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране в срочном порядке разрабатываются меры реагирования на случай неблагоприятного развития обстановки с «Омикроном». Данная мутация крайне быстро распространяется по всему миру, в том числе в США, Европе и Азии.