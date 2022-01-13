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Музыкант Галанин рассказал о проблемах со здоровьем покойного журналиста Зеленского

Общество
Музыкант Галанин рассказал о проблемах со здоровьем покойного журналиста Зеленского
instagram.com  /  @mikhail_zelenskiy

Москва, 13 января. Телеведущий Михаил Зеленский несколько лет до смерти пережил микроинсульт. Об этом рассказал лидер группы «Серьга» Сергей Галанин.

Он не знает точной причины смерти своего друга. Однако музыкант вспомнил о некоторых проблемах со здоровьем, от которых Зеленский страдал при жизни, передает РЕН ТВ.

«У него уже была ситуация: то ли предынсультное состояние, то ли микроинсульт у него был несколько лет назад. Все-таки перемена климата. Вот эти наши желания из зимы уехать в теплые края плюс долгий перелет. Поэтому с организмом могут быть всякие непредсказуемые вещи», — рассказал Галанин.

Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет в Доминикане, где отдыхал с супругой. По предварительной причине, журналист перенес инсульт, после которого врачи уже не смогли его реанимировать.

Ранее стало известно, что за полгода до смерти Зеленский перенес COVID-19, который и мог вызвать осложнения. Телеведущий не уделил особого внимания болезни и почти сразу вернулся к работе.

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зеленский смерть галанин микроинсульт
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