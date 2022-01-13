Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 05:00
04:52
Общество
Музыкант Галанин рассказал о проблемах со здоровьем покойного журналиста Зеленского
04:51
Политика
Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»
04:45
Происшествия
Власти ввели режим ЧС в Южно-Сахалинске из-за снежного циклона
04:39
Общество
Основательница The Ronettes Ронни Спектор умерла в возрасте 78 лет
04:35
Общество
Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард
04:33
Спорт
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
04:33
Политика
Немецкий депутат Рот назвал желание США продавать СПГ главной причиной борьбы с «СП-2»
04:30
Общество
Нарколог Исаев: фруктовые соки и творог помогут печени восстановиться после праздников
04:29
Происшествия
Петербуржец прикидывался женщиной для совращения детей в интернете
04:17
Общество
Гинцбург: вакцина «Спутник М» для подростков поступит в оборот на следующей неделе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»

Политика
Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 13 января. Американские сенаторы в четверг проведут голосование по законопроекту, обязывающему президента Джо Байдена усилить санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Автором соответствующего проекта закона стал республиканец Тед Круз. Для принятия документа за него должны проголосовать 60 сенаторов. В это число должны войти не менее десяти демократов из партии Байдена, администрация которого выступает против ужесточения санкций.

Обсуждение законопроекта начнется в 10:00 (18:00 по московскому времени). Само голосования запланировано с 12:45 до 14:15 (20:45–22:45).

«После перерыва с 12:45 до 14:15 сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов», — уточнили в пресс-центре сената.

Если законопроект будет принят, то Байдену придется ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» газопровода, а также против самой структуры. Вместе с этим ограничения предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.

Еще один пакет антироссийских санкций ранее был предложен сенаторами от Демократической партии США. Их планируется ввести в случае обострения обстановки вокруг Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»
санкции сша сенат сша северный поток 2
Комментировать