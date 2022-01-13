Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 13 января. Американские сенаторы в четверг проведут голосование по законопроекту, обязывающему президента Джо Байдена усилить санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Автором соответствующего проекта закона стал республиканец Тед Круз. Для принятия документа за него должны проголосовать 60 сенаторов. В это число должны войти не менее десяти демократов из партии Байдена, администрация которого выступает против ужесточения санкций.

Обсуждение законопроекта начнется в 10:00 (18:00 по московскому времени). Само голосования запланировано с 12:45 до 14:15 (20:45–22:45).

«После перерыва с 12:45 до 14:15 сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов», — уточнили в пресс-центре сената.

Если законопроект будет принят, то Байдену придется ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» газопровода, а также против самой структуры. Вместе с этим ограничения предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.

Еще один пакет антироссийских санкций ранее был предложен сенаторами от Демократической партии США. Их планируется ввести в случае обострения обстановки вокруг Украины.