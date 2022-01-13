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Власти ввели режим ЧС в Южно-Сахалинске из-за снежного циклона

Происшествия
Власти ввели режим ЧС в Южно-Сахалинске из-за снежного циклона
yuzhno-sakh.ru

Южно-Сахалинск, 13 января. Снежный циклон практически полностью парализовал движение в Южно-Сахалинске. Сейчас власти принимают все возможные меры для расчистки автомобильных дорог.

В первую очередь это делается, чтобы кареты скорой помощи могли беспрепятственно подъезжать к местам происшествий и больницам. Для борьбы с последствиями стихии создан оперативный штаб, который уже провел первое заседание. Его участники подняли вопрос стихийной парковки автомобилей по всему городу, мешающих работе спецтехники. Дело в том, что водители вынуждены бросать свои транспортные средства, так как возможность движения отсутствует.

Непогода также накрыла Краснодар. Из-за сильного снегопада местный аэропорт закрыл свои двери для пассажиров до 13 января. По этой причине 21 авиарейс был задержан на вылет.

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