Основательница The Ronettes Ронни Спектор умерла в возрасте 78 лет

Нью-Йорк, 13 января. Американская певица и одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, известная как Ронни Спектор, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила семья артистки.

Вероника Беннетт выступала в жанре рок, поп и соул. О смерти американской певицы стало известно 12 января. Как отметили члены семьи Ронни Спектор, исполнительница умерла от рака.

«Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице», — говорится в сообщении семьи артистки.

Сестры Беннетт основали группу The Ronettes в 1959 году. Одной из самых известных композиций стал трек Be My Baby. Его можно услышать в фильме «Грязные танцы». Ронни Спектор завоевала 69 место в рейтинге «Ста величайших исполнителей всех времен» по версии журнала The Rolling Stone.

