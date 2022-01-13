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Основательница The Ronettes Ронни Спектор умерла в возрасте 78 лет

  /   Обновлено: 13 января 2022 04:39
Общество
Основательница The Ronettes Ронни Спектор умерла в возрасте 78 лет
Global Look Press  /  John Barrett

Нью-Йорк, 13 января. Американская певица и одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, известная как Ронни Спектор, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщила семья артистки.

Вероника Беннетт выступала в жанре рок, поп и соул. О смерти американской певицы стало известно 12 января. Как отметили члены семьи Ронни Спектор, исполнительница умерла от рака.

«Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице», — говорится в сообщении семьи артистки.

Сестры Беннетт основали группу The Ronettes в 1959 году. Одной из самых известных композиций стал трек Be My Baby. Его можно услышать в фильме «Грязные танцы». Ронни Спектор завоевала 69 место в рейтинге «Ста величайших исполнителей всех времен» по версии журнала The Rolling Stone.

Недавно стало известно о смерти еще одной известной личности. Автор песен Мэрилин Бергман скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родных. Оскароносной поэтессе было 93 года.

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