Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 04:59
04:52
Общество
Музыкант Галанин рассказал о проблемах со здоровьем покойного журналиста Зеленского
04:51
Политика
Сенат США 13 января проголосует по санкциям против «Северного потока — 2»
04:45
Происшествия
Власти ввели режим ЧС в Южно-Сахалинске из-за снежного циклона
04:39
Общество
Основательница The Ronettes Ронни Спектор умерла в возрасте 78 лет
04:35
Общество
Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард
04:33
Спорт
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
04:33
Политика
Немецкий депутат Рот назвал желание США продавать СПГ главной причиной борьбы с «СП-2»
04:30
Общество
Нарколог Исаев: фруктовые соки и творог помогут печени восстановиться после праздников
04:29
Происшествия
Петербуржец прикидывался женщиной для совращения детей в интернете
04:17
Общество
Гинцбург: вакцина «Спутник М» для подростков поступит в оборот на следующей неделе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард

Общество
Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард
yanao.ru

Салехард, 13 января. Салехард начал готовиться к периоду межсезонья. В город поступили два новых суда на воздушной подушке «Нептун-23», рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Прибывший водный транспорт адаптирован к условиям Крайнего севера. Он способен передвигаться не только по открытой воде, но и по снегу и льду. В декабре «Нептуны» прошли ходовые испытания. Теперь их нужно зарегистрировать, пишет «Ямал-Медиа».

«Весной они выйдут на маршруты Салехард-Лабытнанги и Салехард-Катравож. Каждая «подушка» рассчитана на 20 человек... Установлено двойное остекление, дополнительный обогрев салона», — отметил Артюхов в Instagram.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов активно занимается социальными сетями и рассказывает жителям не только о прибывших «Нептунах», но и других важных темах региона. Эксперты определили его как руководителя с самым высоким уровнем одобрения населения и включили его в топ губернаторов по итогам 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард
судно госконтракт нептун-23
Комментировать