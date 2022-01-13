Новые суда на воздушной подушке «Нептун-23» прибыли в Салехард

Салехард, 13 января. Салехард начал готовиться к периоду межсезонья. В город поступили два новых суда на воздушной подушке «Нептун-23», рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Прибывший водный транспорт адаптирован к условиям Крайнего севера. Он способен передвигаться не только по открытой воде, но и по снегу и льду. В декабре «Нептуны» прошли ходовые испытания. Теперь их нужно зарегистрировать, пишет «Ямал-Медиа».

«Весной они выйдут на маршруты Салехард-Лабытнанги и Салехард-Катравож. Каждая «подушка» рассчитана на 20 человек... Установлено двойное остекление, дополнительный обогрев салона», — отметил Артюхов в Instagram.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов активно занимается социальными сетями и рассказывает жителям не только о прибывших «Нептунах», но и других важных темах региона. Эксперты определили его как руководителя с самым высоким уровнем одобрения населения и включили его в топ губернаторов по итогам 2021 года.