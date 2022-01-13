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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Спорт
«Реал» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
pixabay.com

Эль-Рияд, 13 января. Мадридский «Реал» оформил путевку в финал Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» со счетом 3:2. Встреча прошла в Эль-Рияде.

В основное время за победителей отличились Винисиус и Карим Бензема. За сине-гранатовых забили Люк де Йонг и Ансу Фати. В дополнительное время точку в матче поставил Вальверде.

«Барселона» уже почти три года не может одержать победу над принципиальным соперником. Однако болельщики продолжают верить в успех команды, особенно после прихода на тренерский мостик Хави, который почти всю карьеру игрока провел в футболке каталонской команды.

Таким образом, «Реал» стал первым финалистом Суперкубка Испании. Соперник сливочных определится по итогам другого полуфинального матча между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее определился победитель Суперкубка Италии. Им стал миланский «Интер», который в финале переиграл туринский «Ювентус» со счетом 2:1.

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барселона реал суперкубок испании
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