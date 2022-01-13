Немецкий депутат Рот назвал желание США продавать СПГ главной причиной борьбы с «СП-2»

Берлин, 13 января. Задержка запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь вызвана экономическими интересами других стран. Такое мнение высказал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.

В частности, отметил он, в борьбе с трубопроводом заинтересованы Соединенные Штаты. По словам Рота, Вашингтон имеет собственные планы на европейский энергетический рынок. США хотят продавать в регионе свой сжиженный природный газ, рассказал немецкий депутат в интервью Handelsblatt.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — объяснил Рот.

Вместе с этим политик подчеркнул, что вопрос «Северного потока — 2» вызывает споры «даже среди наших партнеров». По мнению Рота, необходимо внимательно следить, чтобы российский трубопровод «всегда был включен в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики».

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует продолжить работу по недопущению запуска «Северного потока — 2» вместе с Европой и Германией. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, немецкие власти уже предприняли значительные шаги к этому.