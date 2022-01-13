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Шеф-пилот Минашкин: модернизированный Ту-160 стал самолетом нового уровня

Армия
Шеф-пилот Минашкин: модернизированный Ту-160 стал самолетом нового уровня
Prt Scr youtube.com  /  Українська правда

Казань, 13 января. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 впервые подняли в воздух в Казани. В чем отличия этой машины от предшественника, рассказал шеф-пилот Виктор Минашкин.

Инженеры обновили самолет почти на 100%. У Ту-160 заменили двигатели, авионику, бортовые компьютеры. Модернизированный Ту-160М способен нести новые и перспективные виды вооружений. После первого полета самолету присвоили высшую оценку, пишет РЕН ТВ.

«Это уже совершенно другая машина, которая на новом уровне. Это касается и технологии производства, и касается его внутреннего оборудования. Поэтому возможности его намного выше, чем того самолета, который был раньше. И вот сегодня радость большая у всех у нас, летчиков. Потому что машина себя показала в полете прекрасно», — отметил шеф-пилот ПАО «Туполев» Минашкин.

Западные эксперты уже обратили внимание на первый полет модернизированного Ту-160М. Как пишет итальянское издание The Aviationist, испытания построенного с нуля самолета поставило в тупик военных аналитиков.

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ту-160 бомбардировщик испытания
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