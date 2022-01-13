Михаил Зеленский за полгода до смерти переболел COVID-19

Москва, 13 января. Одним из сопутствующих факторов смерти телеведущего Михаила Зеленского мог стать коронавирус, которым он заразился около полугода назад.

Изначально в СМИ писали, что журналист скончался от инсульта. Однако телезрители засомневались в такой точке зрения, так как мужчины в 46 лет очень редко расстаются с жизнью по такой причине.

Ближнее окружение ведущего утверждает, что в мае прошлого года Зеленский переболел COVID-19. Однако он не придал этому особого значения и почти сразу же вернулся к работе. Кроме того, журналист, как говорят его знакомые, очень много курил.

Михаил Зеленский умер во время семейного отдыха в Доминикане. По одной из свежих версий, причиной смерти телеведущего стала остановка сердца. Местные врачи попытались оказать ему помощь, однако последние минуты своей жизни журналист провел на больничной койке в чужой стране.