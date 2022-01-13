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Times: глава британского МИД Трасс планирует рабочий визит в Москву

Политика
Times: глава британского МИД Трасс планирует рабочий визит в Москву
flickr.com  /  UK Government / CC BY-NC-ND 2.0

Москва, 13 января. Поездка министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву может состояться уже в феврале, передает газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Соответствующая инициатива может поступить от самой Трасс. По словам собеседника газеты, британский министр «увлечена идеей такого визита».

«Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей», — пояснил источник.

Другой собеседник газеты не подтвердил эту информацию. Он добавил, что на сегодняшний день ни о какой подготовке к такому визиту речь не идет.

Министры иностранных дел Великобритании не приезжали в Россию с конца 2017 года. Последний раз Москву посещал Борис Джонсон, который в настоящее время возглавляет британское правительство.

Глава NASA Билл Нельсон ранее заявил, что очень ждет личной встречи с российским коллегой Дмитрием Рогозиным. Сейчас стороны не могут провести переговоры из-за пандемии коронавируса.

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