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Тина Канделаки вспомнила совместное обучение с покойным Михаилом Зеленским

Общество
Тина Канделаки вспомнила совместное обучение с покойным Михаилом Зеленским
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 13 января. Журналист Михаил Зеленский всегда подавал надежды, было сразу понятно, что его ждет большое будущее. Об этом заявила его коллега Тина Канделаки, с которой покойный учился в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ.

Она выразила соболезнования родным и друзьям ведущего, который умер в возрасте 46 лет. Глава спортивного телеканала «Матч ТВ» отметила, что Зеленский был еще довольно молодым.

Тина Канделаки вспомнила совместное обучение с покойным Михаилом Зеленским
Global Look Press / Igor Primak/Russian Look

«Очень хороший парень был. Сразу было понятно, что из него получится отличный журналист и ведущий», — написала Канделаки в своих соцсетях.

Михаил Зеленский умер в Доминикане во время отдыха с супругой. У российского журналиста, предположительно, случился инсульт. Местные врачи не смогли реанимировать ведущего.

Тело Зеленского должны доставить в Россию в ближайшие дни. Недавно стало известно, что родственники хотят похоронить журналиста на Троекуровском кладбище в Москве.

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зеленский смерть канделаки
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