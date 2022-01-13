Тина Канделаки вспомнила совместное обучение с покойным Михаилом Зеленским

Москва, 13 января. Журналист Михаил Зеленский всегда подавал надежды, было сразу понятно, что его ждет большое будущее. Об этом заявила его коллега Тина Канделаки, с которой покойный учился в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ.

Она выразила соболезнования родным и друзьям ведущего, который умер в возрасте 46 лет. Глава спортивного телеканала «Матч ТВ» отметила, что Зеленский был еще довольно молодым.

Global Look Press / Igor Primak/Russian Look

«Очень хороший парень был. Сразу было понятно, что из него получится отличный журналист и ведущий», — написала Канделаки в своих соцсетях.

Михаил Зеленский умер в Доминикане во время отдыха с супругой. У российского журналиста, предположительно, случился инсульт. Местные врачи не смогли реанимировать ведущего.

Тело Зеленского должны доставить в Россию в ближайшие дни. Недавно стало известно, что родственники хотят похоронить журналиста на Троекуровском кладбище в Москве.