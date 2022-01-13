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Пассажирский автобус на ходу потерял колесо в Южно-Сахалинске

Происшествия
Пассажирский автобус на ходу потерял колесо в Южно-Сахалинске
pixabay.com  /  qimono

Южно-Сахалинск, 13 января. ДТП произошло недалеко от перекрестка улиц Есенина и Мира в Южно-Сахалинске утром 13 января. Пассажирам автобуса пришлось пересесть на другой транспорт.

Автобус не доехал до остановки пару десятков метров. Он встал в правой полосе дороги, из-за чего на участке наблюдаются проблемы с движением автомобилей. Особенно тяжело приходится тем, кому приходится объезжать автобус слева, передает Сах.ком.

Очевидцы рассказали, что на месте инцидента пока не наблюдается каких-либо служб. Вместе с этим водитель общественного транспорта не выставил знак аварийной остановки, несмотря на правила ПДД.

Еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Петербурге накануне вечером. Водитель не заметил выезжающий со двора седан, в результате чего произошло столкновение.

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