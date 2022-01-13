Стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти на 48%

Москва, 13 января. Повлиять на стоимость ОСАГО могут отмена учета износа деталей и увеличение выплат пострадавшей стороне. Соответствующие предложения ранее выдвинул Минфин России.

Если оба изменения вступят в силу, то полис подорожает на 48%. Это, согласно оценкам Банка России, составляет порядка 2,5 тысячи рублей. Регулятор поддерживает инициативу ведомства, но считает, что принимать ее нужно поэтапно.

Увеличение выплат при ущербе жизни и здоровью по автогражданке с 500 тысяч до 2 миллионов рублей сделает ОСАГО дороже на 21%. Еще 27% прибавятся в случае введения отмены учета износа деталей, пишут «Известия».

Первое изменение могут принять уже 1 января 2023 года. Однако в самих страховых компаниях не исключают, что ОСАГО может подорожать еще сильнее.

Ранее в России вступило в силу указание Центробанка о масштабном изменении коэффициентов ОСАГО. На федеральном уровне тарифный коридор вырос на десять процентов.