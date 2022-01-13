Фанаты начали придумывать имя ребенку располневшей Кристины Асмус

Москва, 13 января. Актриса Кристина Асмус поделилась со своими поклонниками типичным «посленовогодним горем». Звезда фильма «Текст» слегка набрала вес после длинных праздников.

Бывшая жена комика решила преподнести эту новость в шуточной форме. Она опубликовала снимок, на котором виднеется ее округлившееся лицо с ярко выраженными щеками и намеком на второй подбородок. Акцент Асмус сделала на своей фигуре, которую либо специально «раздула», либо подложила под мешковатую кофту накладной живот. Вышло вполне убедительно — некоторые даже решили, что актриса снова беременна.

«Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас + сколько за новогодние?» — спросила Асмус у поклонников.

Самоирония Асмус понравилась ее подписчикам. Они поделились, что за новогодние праздники тоже набрали несколько лишних килограммов и теперь в панике пытаются от них избавиться. Некоторые решили пошутить в ответ и начали придумывать имя «будущему ребенку» звезды.

Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

«Назови его Морган Фримен», — предложил один из поклонников.

«Беременна?» — уточнил фанат.

«Ты не одна такая… Тут все такие», — пожаловался комментатор.

«Да-да... Завтра на голодовку», — добавил другой юзер.

Однако о своем лишнем весе Асмус, вероятно, слукавила. В конце года ей пришлось длительное время провести в больнице из-за чего она потеряла в весе. Девушка находилась в больнице сначала с дочкой, потом решала собственные проблемы и под конец года снова заботилась о своем ребенка.