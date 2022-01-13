Житель Белгородской области зарезал собственную жену за просьбу устроиться на работу

Новый Оскол, 13 января. Правоохранительные органы расследуют убийство женщины в городе Новый Оскол Белгородской области. Мужчина нанес смертельный удар ножом супруге в грудь из-за ссоры. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь на 10 января пара распивала спиртные напитки дома. Женщина пожаловалось на тяжелое материальное положение в семье и посоветовала мужу трудоустроиться. Мужчина агрессивно воспринял эту просьбу и набросился на супругу с ножом в руках. В результате нападения женщина получила удар в грудь, после чего скончалась от потери крови.

В отношении 53-летнего жителя Нового Оскола возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.

Недавно резонансное преступление произошло в Кировской области. Там мужчина нанес шесть ударов ножом собственному сыну, от чего тот скончался на месте.