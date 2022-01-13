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Житель Белгородской области зарезал собственную жену за просьбу устроиться на работу

Происшествия
Житель Белгородской области зарезал собственную жену за просьбу устроиться на работу
pixabay.com

Новый Оскол, 13 января. Правоохранительные органы расследуют убийство женщины в городе Новый Оскол Белгородской области. Мужчина нанес смертельный удар ножом супруге в грудь из-за ссоры. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь на 10 января пара распивала спиртные напитки дома. Женщина пожаловалось на тяжелое материальное положение в семье и посоветовала мужу трудоустроиться. Мужчина агрессивно воспринял эту просьбу и набросился на супругу с ножом в руках. В результате нападения женщина получила удар в грудь, после чего скончалась от потери крови.

В отношении 53-летнего жителя Нового Оскола возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.

Недавно резонансное преступление произошло в Кировской области. Там мужчина нанес шесть ударов ножом собственному сыну, от чего тот скончался на месте.

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