Политолог Золотарев: переговоры России с НАТО оказались для Украины безрезультатными

Киев, 13 января. Украина не узнала и не получила ничего нового по прошествии переговоров России с НАТО. Об этом заявил руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.

Украина не получила никаких гарантий относительно вступления в НАТО, отметил он. Все обещания о членстве при этом можно описать фразой «То ли шах умрет, то ли ишак сдохнет». В целом, по словам политолога, переговоры оказались для Киева безрезультатными. Об этом передает ТАСС.

«А это значит, что для Украины ничего не меняется. По-прежнему «висит» вопрос мирного урегулирования в Донбассе, который зашел в тупик, и время здесь работает не на Украину. В этом вопросе заметна явная позиция НАТО — тянуть время, затягивать диалог, а это противоречит позиции России, которая заявила, что не намерена заговорить этот вопрос», — отметил он.

Затягивание насущных вопросов при этом, по словам политолога, не приведет ни к чему хорошему. Это лишь обострит существующие проблемы между Россией и НАТО и в Донбассе.

Переговоры с участием представителей от РФ и Альянса проходили в Брюсселе. Длились они более четырех часов.