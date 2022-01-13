Пушков: персональные санкции против президента России грозят полным разрывом отношений с США

Москва, 13 января. Введение рестрикций лично против президента России Владимира Путина может повлечь полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, авторы инициативы о вводе санкций хотят видеть законопроект инструментом, который даст Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Пушков также отметил, что подобным образом Вашингтон может вынудить Киев начать агрессию в Донбассе. Член Совфеда также заметил, что принятие рестрикций против российского руководства станет предвестником «крайне деструктивных» последствий.

«Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — заявил Пушков в беседе с «Газетой.ru».

Сенаторы-демократы США ранее представили законопроект о новых санкциях против Владимира Путина и других первых лиц российского государства. Белый дом может ввести новые ограничительные меры при «обострении ситуации на Украине».