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Зеленский предупреждал украинцев не голосовать за него на выборах президента

Политика
Зеленский предупреждал украинцев не голосовать за него на выборах президента
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 января. Президент Украины Владимир Зеленский в 2016 году советовал не голосовать за свою кандидатуру. Видео соответствующего выступления обнародовали журналисты издания «Страна».

Бывший комик во время одной из своих речей обратился к аудитории и попросил своих сторонников поднять руки. После этого он посоветовал им не вестись на такую своего рода «рекламу».

«Кто будет за меня голосовать, ребят, если я действительно пойду в президенты. Поднимите руки, пожалуйста. Ребята, вы что все с ума сошли? О чем вы говорите? Разве так можно?» — высказался будущий президент, который на тот момент был ведущим шоу «Квартал 95».

Он пояснил, что своим участием в предвыборной гонке лишь показал технологию «надувательства» избирателей. По его словам, люди выбирают политика, а не йогурт, поэтому не надо вестись на хорошо продуманную рекламу. Однако украинцы его не послушали и все же сделали свой выбор. Нынешний президент в 2019 году получил 70% голосов.

Бывший министр инфраструктуры страны Владимир Омелян ранее предрек развал Украины из-за некомпетентной политики Владимира Зеленского. На данный момент, как считают экс-чиновники, стране процветают «сознательные коррупция и разрушение».

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