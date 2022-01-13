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Вучич: Сербия не рассматривает возможность членства в НАТО

Политика
Вучич: Сербия не рассматривает возможность членства в НАТО
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 13 января. Принципиальная позиция Сербии состоит в строгом отказе от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью национальному телевидению.

Подобную позицию государства он огласил, отвечая на вопрос журналиста, который уточнил, зачем Сербии вооружение, если можно просто стать членом НАТО. Вучич также добавил, что страна стремится к созданию собственной сильной армии, которая будет использоваться исключительно для самозащиты.

«Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам — свободной, нейтральной стране — нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные», — возмутился он.

Военную помощь Белграду предоставляет Москва. За прошедшие годы Сербия получила порядка 30 танков, а также семь вертолетов, шесть истребителей и комплексы «Панцирь-С1». В скором времени ожидается покупка модернизированного «Панцирь-С1М».

Недавно Сербия закупила и российские «Корнеты». Осмотрел их лично президент Вучич.

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