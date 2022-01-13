Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 03:25
03:18
Происшествия
Педагог театрального кружка под Новосибирском обвиняется в совращении ребенка
03:17
Политика
Политолог Золотарев: переговоры России с НАТО оказались для Украины безрезультатными
03:05
Общество
Иммунолог Крючков усомнился в существовании штамма «Дельтакрон»
02:52
Общество
Профилактолог Токарев окрестил антикоагулянты при постковидном синдроме смертельно опасными
02:50
Политика
Пушков: персональные санкции против президента России грозят полным разрывом отношений с США
02:48
Политика
Зеленский предупреждал украинцев не голосовать за него на выборах президента
02:39
Политика
Вучич: Сербия не рассматривает возможность членства в НАТО
02:33
Происшествия
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Петербурге на Кронштадтской площади
02:32
Общество
Польское издание Newsweek перечислило основные мифы о похудении
02:10
Общество
«СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину

Общество
«СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину
pexels.com  /  Peter Fazekas

Москва, 13 января. Некоторые начинающие водители испытывают определенные страхи. Один из них – боязнь сломать транспортное средство, выяснили эксперты «СберАвто» и «СберУслуги».

Страх сломать машину появляется у водителей еще в период обучения. Фобия возникает не на пустом месте, ведь при неправильной эксплуатации транспорт действительно может выйти из строя в самый неподходящий момент, например в пробке. Второй страх – окружающие будут смеяться над новенькими на дороге, пишут «Известия».

Многие начинающие водители думают, что будут постоянно нарушать ПДД. Но, как отмечают эксперты, новые участники движения более ответственно относятся к управлению автомобилем. Некоторые составляют сценарии аварийных ситуаций в голове. А страх не справиться с парковкой преследует почти каждого шофера.

Но правила дорожного движения следует соблюдать не только новичкам, но и водителям со стажем. В России вступил в силу закон, согласно которому наказания для злостных нарушителей ПДД будут ужесточатся.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину
исследование страх начинающий водитель
Комментировать