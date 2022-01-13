«СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину

Москва, 13 января. Некоторые начинающие водители испытывают определенные страхи. Один из них – боязнь сломать транспортное средство, выяснили эксперты «СберАвто» и «СберУслуги».

Страх сломать машину появляется у водителей еще в период обучения. Фобия возникает не на пустом месте, ведь при неправильной эксплуатации транспорт действительно может выйти из строя в самый неподходящий момент, например в пробке. Второй страх – окружающие будут смеяться над новенькими на дороге, пишут «Известия».

Многие начинающие водители думают, что будут постоянно нарушать ПДД. Но, как отмечают эксперты, новые участники движения более ответственно относятся к управлению автомобилем. Некоторые составляют сценарии аварийных ситуаций в голове. А страх не справиться с парковкой преследует почти каждого шофера.

Но правила дорожного движения следует соблюдать не только новичкам, но и водителям со стажем. В России вступил в силу закон, согласно которому наказания для злостных нарушителей ПДД будут ужесточатся.