«Интер» завоевал Суперкубок Италии благодаря голу Санчеса на последней минуте матча

Милан, 13 января. «Интер» обыграл «Ювентус» в финальном матче Суперкубка Италии и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:1.

Команды обменялись по голу в первой половине встречи. Счет открыли гости на 25-й минуте матча усилиями Уэстона Маккенни. Уже через десять минут футболисты «Интера» восстановили статус-кво. Голом отметился Лаутаро Мартинес.

Основное время матча закончилось вничью, поэтому игра перетекла в дополнительное время. Все шло к серии послематчевых пенальти, однако на последней минуте добавленного ко второму овертайму времени Алексис Санчес, вышедший на замену, забил решающий гол и принес своей команде победу в Суперкубке Италии.

Ранее «Аталанта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Венецию» в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В следующей стадии турнира команды встретится с победителем пары «Наполи» — «Фиорентина».