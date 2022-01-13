Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 03:25
03:18
Происшествия
Педагог театрального кружка под Новосибирском обвиняется в совращении ребенка
03:17
Политика
Политолог Золотарев: переговоры России с НАТО оказались для Украины безрезультатными
03:05
Общество
Иммунолог Крючков усомнился в существовании штамма «Дельтакрон»
02:52
Общество
Профилактолог Токарев окрестил антикоагулянты при постковидном синдроме смертельно опасными
02:50
Политика
Пушков: персональные санкции против президента России грозят полным разрывом отношений с США
02:48
Политика
Зеленский предупреждал украинцев не голосовать за него на выборах президента
02:39
Политика
Вучич: Сербия не рассматривает возможность членства в НАТО
02:33
Происшествия
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Петербурге на Кронштадтской площади
02:32
Общество
Польское издание Newsweek перечислило основные мифы о похудении
02:10
Общество
«СберАвто»: начинающие водители чаще всего боятся сломать машину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Интер» завоевал Суперкубок Италии благодаря голу Санчеса на последней минуте матча

  /   Обновлено: 13 января 2022 02:10
Спорт
«Интер» завоевал Суперкубок Италии благодаря голу Санчеса на последней минуте матча
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Милан, 13 января. «Интер» обыграл «Ювентус» в финальном матче Суперкубка Италии и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 2:1.

Команды обменялись по голу в первой половине встречи. Счет открыли гости на 25-й минуте матча усилиями Уэстона Маккенни. Уже через десять минут футболисты «Интера» восстановили статус-кво. Голом отметился Лаутаро Мартинес.

Основное время матча закончилось вничью, поэтому игра перетекла в дополнительное время. Все шло к серии послематчевых пенальти, однако на последней минуте добавленного ко второму овертайму времени Алексис Санчес, вышедший на замену, забил решающий гол и принес своей команде победу в Суперкубке Италии.

Ранее «Аталанта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Венецию» в четвертьфинальном матче Кубка Италии. В следующей стадии турнира команды встретится с победителем пары «Наполи» — «Фиорентина».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Интер» завоевал Суперкубок Италии благодаря голу Санчеса на последней минуте матча
интер ювентус суперкубок италии алексис санчес
Комментировать