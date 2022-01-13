Харьковчанин набил татуировку с портретом Порошенко на ягодицах

Харьков, 13 января. Житель Харькова Евгений Ивашко показал видео, на кадрах которого он делает себе татуировку с изображением экс-президента Украины Петра Порошенко.

Татуировка с портретом политика расположилась на ягодицах украинца. Конечный результат можно будет увидеть немного позднее, так как изображение будет наноситься на кожу в несколько этапов.

«Решил набить новое тату "В тюрьме сейчас макароны". Первый сеанс прошел отлично», — написал Евгений на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинец уже не первый раз делает себе сомнительные татуировки. Ранее он набил на лбу надпись «Кернес Жив» в честь скончавшегося от коронавируса мэра города. Позднее он решил свести рисунок с лица.

Бразильские власти ранее на законодательном уровне расширили список запрещенных татуировок для военнослужащих ВМС страны. В него вошли изображения экстремистского, сексуального и криминального характеров.