Лондон, 13 января. Британский портал Daily Express опубликовал статью, содержащую неодобрительные высказывания в адрес России и проводимых ею военных учений у «границ с Украиной». Читатели издания обрушились с критикой на авторов подобных заявлений.

Мнение о так называемом «вторжении» России на Украину прежде всего пропагандируют западные СМИ и Североатлантический альянс. Это, по мнению пользователей, является ничем иным как проявлением лицемерия НАТО. Ведь сама организация не только проводит военные учения на территории чужих стран, но и разворачивает свои войска у границ с Россией.

«Всем кажется нормальным, когда НАТО проводит военные учения на территории страны, не входящей в состав Альянса, но Россия ни в коем случае не имеет права проводить учения на своей территории. Попахивает лицемерием», — отметил читатель.

Юзеры напомнили, что РФ перемещает свои войска в пределах собственных границ, поэтому ни о каком «вторжении» на Украину речи идти не может. НАТО же со своей стороны лишь нарушает давние соглашения.

«У нас есть давнее соглашение, в котором мы обещали не расширять НАТО в сторону российских границ. И мы долгое время методично нарушали это обещание. Надеюсь, это не приведет нас к новой войне», — написал пользователь.

Заявления о «российской агрессии» стали предметом обсуждения западных СМИ с недавнего времени. Москва не раз опровергала подобные обвинения, отмечая, что они используются как повод для размещения войск НАТО на территории Украины.