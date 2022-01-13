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Законопроект о реформе накопительных пенсий в России могут утвердить уже в 2022 году

Экономика
Законопроект о реформе накопительных пенсий в России могут утвердить уже в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Документ, описывающий реформу накопительных пенсий, планируют внести в Госдуму в 2022 году. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, эту информацию также подтвердили представители отрасли.

Специалисты обсуждают идею восстановления системы накопительных пенсий с 2016 года. Минфин и ЦБ предлагали создать Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), после пытались трансформировать его в Гарантированный пенсионный план (ГПП). Однако ни одна из этих инициатив не была реализована, передают «Известия».

Новая реформа предполагает три основных способа накопления — налоговые вычеты в размере шести процентов, государственное софинансирование и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей.

«Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО (негосударственное пенсионное обеспечение — Прим. ФАН) либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС (обязательное пенсионное страхование — Прим. ФАН)», — пояснил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова ранее рассказала, как увеличить размер пенсии без накоплений. Для этого необходимо выйти на заслуженный отдых позже положенного срока или монетизировать льготы.

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