Финансист Ганелин научил выбирать надежные активы для вкладов

Москва, 13 января. Получать доход от вложений без рисков мечтает каждый человек. Как выбирать активы, которые не подведут инвестора, рассказал финансист Михаил Ганелин.

В первую очередь эксперт посоветовал выстроить линейку активов от менее к более рисковым. Самым безопасным способом вложений является хранение средств на депозите в банке. А чтобы получать гарантированную доходность, есть смысл поискать вклад с хорошей ставкой. Инвесторам следует присмотреться и к облигациям, пишет «Прайм».

«Доходность по ОФЗ сегодня сопоставима с вкладами и составляет около 8,5-9%. Но эти активы ликвидные: вернуть деньги можно в любой момент – в отличие от депозита, где для получения процентов, как правило, придется держать деньги на протяжении всего срока действия вклада», — пояснил Ганелин.

Самым рискованным вариантом являются акции. Но здесь важная дивидендная доходность. Она может колебаться от семи до 15% в год. Эксперт предупредил, что цена акции рискует упасть, особенно в кризисные моменты.

На днях российские банки стали предлагать оформление вкладов под десять процентов годовых при внесении денег на короткий срок или крупных сумм. Ставки уже подняли «Московский кредитный банк», «Газпромбанк» и «Промсвязьбанк».